Foggia | bomba in una farmacia | danni per 50mila euro La titolare è la compagna del comandante dei carabinieri

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Una, di notte, all’ingresso di un’attività commerciale diversa dalle altre perché di proprietà delladel capo deidel posto. È successo a Monte Sant’Angelo, in provincia di, dove la scorsa notte un ordigno di particolare potenza ha letteralmente distrutto l’ingresso della“Simone”, nel pieno centro del comune dauno. La, come detto, è ladeldella stazione deidella città. La deflagrazione è stata udita da gran parte della popolazione. Ingenti i, stimati tra i 40 e i 50 mila. Non si esclude che possa trattarsi di una ritorsione o un atto intimidatorio per l’attività svolta del militare, compagno della ...