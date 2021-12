Fiorentina-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la diciasettesima giornata di Serie A 2021/22 si gioca, sabato 11 dicembre 2021 alle ore 15, presso lo stadio Franchi, il match Fiorentina-Salernitana. Le due squadre vivono un momento diametralmente opposto: i viola hanno il morale alle stelle dopo le ultime due vittorie che gli hanno consentito di agguantare il quinto posto, mentre i granata continuano ad essere desolatamente ultimi. Fiorentina-Salernitana: come scenderanno in campo le due squadre? Il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, dovrebbe confermare grossomodo l’undici che ha sbancato il Dall’Ara di Bologna nell’ultimo turno di campionato: Terracciano tra i pali, in difesa spazio a Biraghi e Odriozola sulle corsie laterali, mentre Milenkovic e Quarta andranno al centro. A centrocampo, agiranno Duncan, Bonaventura e Duncan. In attacco, tridente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la diciasettesima giornata di Serie A 2021/22 si gioca, sabato 11 dicembre 2021 alle ore 15, presso lo stadio Franchi, il match. Le due squadre vivono un momento diametralmente opposto: i viola hanno il morale alle stelle dopo le ultime due vittorie che gli hanno consentito di agguantare il quinto posto, mentre i granata continuano ad essere desolatamente ultimi.: come scenderanno in campo le due squadre? Il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, dovrebbe confermare grossomodo l’undici che ha sbancato il Dall’Ara di Bologna nell’ultimo turno di campionato: Terracciano tra i pali, in difesa spazio a Biraghi e Odriozola sulle corsie laterali, mentre Milenkovic e Quarta andranno al centro. A centrocampo, agiranno Duncan, Bonaventura e Duncan. In attacco, tridente ...

