Ferrero si dimette dalla presidenza della Sampdoria Il club | «Stupisce l’arresto per fatti di anni fa»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È in carcere a San Vittore a Milano il presidente, Massimo, arrestato questa mattina 6 dicembreGuardia di Finanza per l’inchiesta per bancarotta condottaprocura di Paola, nel Cosentino. Oltre a, sono agli arresti domiciliari sua figlia e altre cinque persone. La notizia delarriva a pochi giorni dall’indiscrezione di Repubblica, che parlava del rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per il patron, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa. L’inchiestaprocura di Paola non coinvolge il, ma riguarda il crac di quattro società nel settore alberghiero, turistico e ...

Advertising

sportmediaset : Sampdoria, #Ferrero si dimette dalla carica di presidente. #SportMediaset - Mauro73432329 : Massimo Ferrero arrestato per bancarotta, si dimette dalla Sampdoria - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ??? #Sampdoria, ufficiale: dopo l'arresto, #Ferrero si dimette La nota pubblicata dalla società blucerchiata: 'Formalizz… - GiannettiMarco : RT @Italpress: Ferrero in carcere, si dimette da presidente Sampdoria - ILOVEPACALCIO : Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria. Il legale «Trattato peggio di Riina» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero dimette

Leggi anche Massimosida presidente della Sampdoria In una nota della società si legge come 'proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera' il patron ...AGI - Massimolascia la presidenza della Sampdoria, dopo l'arresto a seguito dell'inchiesta della Procura di Paola. Lo annuncia lo stesso club in una nota pubblicata sul suo sito., si legge, 'proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all'U.16:1017enni guardano due ragazze fidanzate e vengono accoltellati 16:10Nipitiddata dolce messinese della Festa dell’Immacolata: ricetta 16:10Sicilia: avviso rischio idrogeologico per martedì 07 dicemb ...Il presidente blucerchiato è stato arrestato stamane. Lui e altre 5 persone sono stati trasferiti a San Vittore per gli arresti domiciliari, il club ...