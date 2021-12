Ferrero in carcere, si dimette da presidente Sampdoria (Di lunedì 6 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Bufera per l’imprenditore e presidente dellaSampdoria Massimo Ferrero, che è stato arrestato dalla Guardia diFinanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola perreati societari e bancarotta. Ferrero è stato trasferito in carcere mentre sono stati disposti i domiciliari per altre cinque persone. Dopo l’esecuzione della misura cautelare di custodia in carcere, “per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio”, lo stesso Ferrero ha formalizzato “le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare, mettendosi nel contempo a immediata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Bufera per l’imprenditore edellaMassimo, che è stato arrestato dalla Guardia diFinanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola perreati societari e bancarotta.è stato trasferito inmentre sono stati disposti i domiciliari per altre cinque persone. Dopo l’esecuzione della misura cautelare di custodia in, “per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C.e al mondo del calcio”, lo stessoha formalizzato “le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare, mettendosi nel contempo a immediata e ...

