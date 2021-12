Ferrero in carcere a San Vittore: “Reati societari e bancarotta”, il club non è coinvolto. L’avvocato: “Non sappiamo nemmeno dov’è”. La gestione ordinaria della Samp al direttore operativo Bosco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra gli arrestati anche Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia di Massimo Ferrero, che sono finiti ai domiciliari Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra gli arrestati anche Giorgio e Vanessa, rispettivamente nipote e figlia di Massimo, che sono finiti ai domiciliari

Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancaro… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Sampdoria Massimo #Ferrero è stato arrestato a Milano e nei suoi confronti è stato disposto il… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - mr_kubra : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolta.… - cmdotcom : #Samp, scelto il sostituto di #Ferrero: i dettagli dell'arresto, carcere anche per la figlia -