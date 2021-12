Fedriga minacciato dai No Vax. Il presidente delle Regioni e del Friuli finisce sotto scorta. La Lega scopre il vaccino: “È l’unica via per portare l’Italia fuori dalla pandemia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche in Friuli Venezia Giulia si inasprisce lo scontro fra favorevoli e contrari alle nuove normative di contenimento dell’epidemia. A farne le spese anche il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che da qualche giorno è costretto a girare sotto scorta a causa di alcune ripetute minacce personali provenienti dalla galassia No Vax. Fedriga, nelle scorse settimane, aveva attaccato duramente la frangia contraria al vaccino (leggi l’articolo), plaudendo all’introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato. “Purtroppo è così – ha confermato al Piccolo di Trieste e al Messaggero Veneto lo stesso Fedriga – ma spero, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche inVenezia Giulia si inasprisce lo scontro fra favorevoli e contrari alle nuove normative di contenimento dell’epidemia. A farne le spese anche ildella Conferenzae governatore delVenezia Giulia, Massimiliano, che da qualche giorno è costretto a girarea causa di alcune ripetute minacce personali provenientigalassia No Vax., nelle scorse settimane, aveva attaccato duramente la frangia contraria al(leggi l’articolo), plaudendo all’introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato. “Purtroppo è così – ha confermato al Piccolo di Trieste e al Messaggero Veneto lo stesso– ma spero, ...

Advertising

fattoquotidiano : Fedriga finisce sotto scorta: il presidente del Friuli Venezia Giulia minacciato dai no vax - AndreaMarcucci : Prima Bonaccini, ora #Fedriga. Come in una sorta di realtà capovolta, chi difende sicurezza viene minacciato dai… - fcolarieti : Fedriga minacciato dai No Vax. Il presidente delle Regioni e del Friuli finisce sotto scorta. La Lega scopre il vac… - Pietro_Otto : RT @ArmoniosiAccent: #Fedriga sotto scorta perché minacciato. La scorta dategliela al figlio di 7 anni perché il leghista vuole va**inarlo.… - GPTurchi : RT @ArmoniosiAccent: #Fedriga sotto scorta perché minacciato. La scorta dategliela al figlio di 7 anni perché il leghista vuole va**inarlo.… -