FANTACALCIO – Cagliari-Torino | autogol di Carboni o gol di Sanabria? La decisione della Lega

Advertising

sportface2016 : #CagliariTorino, dubbio al fantacalcio: toccano #Sanabria e #Carboni, granata in vantaggio - klaatu29 : A breve: “Tesoro ci vediamo un film?” “Non posso, devo seguire Cagliari-Torino per il #fantacalcio” Se non mi sentite più sapete perché. - TuttoFanta : ??Formazioni ufficiali #CagliariTorino ?? - 11contro11 : #Cagliari-#Torino, le formazioni ufficiali: Sanabria titolare #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Cagliari - #Torino Torna #Cragno Gioca #Bellanova #fantacalcio #campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : FANTACALCIO Cagliari

Con i due posticipi, in programma oggi, si chiude la 16giornata di Serie A: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il. Empoli - Udinese e- Torino , in programma rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45 , manderanno in archivio la sedicesima giornata di Serie A ed il turno di. Grande ...Lunedì due posticipi: alle 18.30 Empoli - Udinese, alle 20.45- Torino . Le pagelle della ... Iscrizione gratuita ai tornei diPossibilità di giocare con ilclassico ...Autogol di Carboni o gol di Sanabria in Cagliari-Torino? Dubbio riguardando le immagini per i fantallenatori di tutta Italia, visto che ci sono alcuni dubbi. A questo proposito, è il caso di mostrarvi ...Si chiude oggi la 16a giornata di Serie A con due posticipi: Empoli-Udinese alle 18.30 e Cagliari-Torino alle 20.45. Di seguito le novità di formazione in arrivo da campi e quotidiano per le quattro s ...