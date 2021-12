Fabian Ruiz obiettivo dichiarato del Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Fichajes.net, il Liverpool sarebbe sulle tracce di Fabian Ruiz, 25enne centrocampista attualmente in forza al Napoli, per rinforzare la mediana. Il giocatore piace tantissimo all’allenatore dei Reds Jurgen Klopp, che ne apprezza soprattutto le caratteristiche tecniche. Oltre al Liverpool però, ci sono anche Real Madrid e Barcellona sul giocatore. La valutazione fatta dal Napoli però è importante e ancora non convice i club a fare l’investimento. Fabian Ruiz finora è stato, per rendimento, uno dei migliori giocatori del campionato in corso, con 5 gol e 2 assist realizzati in 15 partite. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Fichajes.net, ilsarebbe sulle tracce di, 25enne centrocampista attualmente in forza al Napoli, per rinforzare la mediana. Il giocatore piace tantissimo all’allenatore dei Reds Jurgen Klopp, che ne apprezza soprattutto le caratteristiche tecniche. Oltre alperò, ci sono anche Real Madrid e Barcellona sul giocatore. La valutazione fatta dal Napoli però è importante e ancora non convice i club a fare l’investimento.finora è stato, per rendimento, uno dei migliori giocatori del campionato in corso, con 5 gol e 2 assist realizzati in 15 partite. SportFace.

