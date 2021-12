F1, perchè Max Verstappen è stato penalizzato per il tamponamento di Lewis Hamilton. Le motivazioni dei giudici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un GP d’Arabia Saudita di F1 che ricorderemo per molto tempo. Il penultimo appuntamento del Mondiale 2021 è stato all’insegna delle emozioni e anche un po’ del caos. La battaglia in pista, è il caso di dirlo, tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton è andato oltre i livelli della pura sportività. La gestione della Race Direction, da questo punto di vista, ha lasciato decisamente perplessi e non è parsa all’altezza della situazione fin dalla prima decisione di imporre il regime di bandiera rossa per l’incidente di Mick Schumacher. Un GP che, come si sa, ha sorriso a Hamilton davanti a Verstappen e all’altro alfiere delle Frecce Nere Valtteri Bottas. Tuttavia, il risultato finale è stato in bilico per le decisioni da ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un GP d’Arabia Saudita di F1 che ricorderemo per molto tempo. Il penultimo appuntamento del Mondiale 2021 èall’insegna delle emozioni e anche un po’ del caos. La battaglia in pista, è il caso di dirlo, tra l’olandese della Red Bull Maxe il britannico della Mercedesè andato oltre i livelli della pura sportività. La gestione della Race Direction, da questo punto di vista, ha lasciato decisamente perplessi e non è parsa all’altezza della situazione fin dalla prima decisione di imporre il regime di bandiera rossa per l’incidente di Mick Schumacher. Un GP che, come si sa, ha sorriso adavanti ae all’altro alfiere delle Frecce Nere Valtteri Bottas. Tuttavia, il risultato finale èin bilico per le decisioni da ...

Advertising

Anry_23 : @AxxMassimo @salvato87725522 Sì, Max, ma appunto perché potrebbe non essere riscattato che non può sbagliare quei g… - g_ferrante : @reportrai3 @RaiTre Non sono juventino, anzi! Questo servizio e’ fuorviante! Non si può confrontare il valore in bi… - walterdicori : tecnicamente in curva 1 non era possibile sorpassare dall'esterno, domanda, Perché è stato richiesto di cedere la p… - ilboni78 : Penso che Max sia Fortunato. Fortunato perché se avesse fatto simili manovre con gente come il Kaiser, Mansell, Sen… - max_bot : @F1Daviderusso Ha fatto anche lui la sua parte. È il perchè si sia arrivati a queste situazioni non il fatto che s… -

Ultime Notizie dalla rete : perchè Max Friends: una bizzarra teoria su Phoebe spiega il suo passato e la sua eccentricità Andato in onda dal 1994 al 2004, Friends è stato uno dei programmi più visti della televisione americana, trasformando in star i suoi sei protagonisti, che si sono recentemente riuniti su HBO Max per ...

F1:Arabia;duello Hamilton - Verstappen,penalità 10'a olandese Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno entrambi 369,5 punti, anche se a livello di classifica è Verstappen ad avere un piccolissimo vantaggio. L'olandese della Red Bull ha infatti conquistato 9 ...

iPhone 13 Pro Max, il segreto? Le caratteristiche della fotocamera Panorama Andato in onda dal 1994 al 2004, Friends è stato uno dei programmi più visti della televisione americana, trasformando in star i suoi sei protagonisti, che si sono recentemente riuniti su HBOper ...Verstappen e Lewis Hamilton hanno entrambi 369,5 punti, anche se a livello di classifica è Verstappen ad avere un piccolissimo vantaggio. L'olandese della Red Bull ha infatti conquistato 9 ...