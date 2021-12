F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen vincono il Mondiale se… Tutte le combinazioni e gli incastri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella storia della F1 era accaduto solo una volta, nel 1974, quando a lottare per il titolo erano Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni: dopo il GP disputato ieri Max Verstappen e Lewis Hamilton sono a pari punti alla vigilia dell’ultima gara del Mondiale di F1 2021. In buona sostanza domenica prossima vincerà chi arriverà davanti al rivale (classificandosi tra i primo otto). Hamilton potrebbe vincere anche arrivando nono, a patto che Verstappen non arrivi decimo facendo il giro più veloce, oppure arrivando decimo con il neerlandese fuori dalla zona punti. Verstappen, invece, sarebbe campione con Tutte le altre combinazioni, dato che, in caso di arrivo a pari punti, il neerlandese sarebbe in vantaggio per il maggior numero di vittorie ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella storia della F1 era accaduto solo una volta, nel 1974, quando a lottare per il titolo erano Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni: dopo il GP disputato ieri Maxsono a pari punti alla vigilia dell’ultima gara deldi F1 2021. In buona sostanza domenica prossima vincerà chi arriverà davanti al rivale (classificandosi tra i primo otto).potrebbe vincere anche arrivando nono, a patto chenon arrivi decimo facendo il giro più veloce, oppure arrivando decimo con il neerlandese fuori dalla zona punti., invece, sarebbe campione conle altre, dato che, in caso di arrivo a pari punti, il neerlandese sarebbe in vantaggio per il maggior numero di vittorie ...

Advertising

sportmediaset : #GPArabiaSaudita, #Hamilton: 'Non ho capito la guida di Max'. #Verstappen: 'Tanti episodi, poi con Lewis...'.… - OA_Sport : #F1 Ad Abu Dhabi ci si gioca il tutto per tutto: scopriamo tutte le possibili combinazioni sul successo di Lewis Ha… - Speeddriver977 : #ArabianGP #F1 botte da orbi tra #Hamilton e #Verstappen, nemmeno lo avessero scritto in un copione sarebbe stato c… - tittimaestra : RT @PossibileIt: Lewis Hamilton, che nelle ultime gare ha corso con un casco con la bandiera #lgbti+, prende la parola sulla situazione dei… - MarcoC381 : RT @Franz215072382: “Non mi sento a mio agio, ma non è una mia scelta essere qui” Sono le parole di Lewis Hamilton direttamente dall’Arabia… -