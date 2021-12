F1, anche Roberto Mancini a Jeddah: “La Ferrari ha un grande spirito. Portogallo? Non sarà semplice, ma buone possibilità” (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Jeddah il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, domenica 5 dicembre, con il GP dell’Arabia Saudita, ventunesima e penultima prova del calendario: prima della gara è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. Mancini ha parlato della Scuderia di Maranello ed ha scherzato pensando ai due piloti come due calciatori: “La Ferrari ha un grande spirito nonostante le cose non vadano benissimo. Ha sempre avuto un grande spirito, che è sempre stata la forza della squadra, e poi è sempre la Ferrari. Sono un gran tifoso della Ferrari e quindi siccome i ragazzi, Leclerc e Sainz, sono giovani e veloci, andrebbero bene per il calcio“. Sui play-off, che a ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ail Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, domenica 5 dicembre, con il GP dell’Arabia Saudita, ventunesima e penultima prova del calendario: prima della gara è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport il CT della Nazionale italiana di calcioha parlato della Scuderia di Maranello ed ha scherzato pensando ai due piloti come due calciatori: “Laha unnonostante le cose non vadano benissimo. Ha sempre avuto un, che è sempre stata la forza della squadra, e poi è sempre la. Sono un gran tifoso dellae quindi siccome i ragazzi, Leclerc e Sainz, sono giovani e veloci, andrebbero bene per il calcio“. Sui play-off, che a ...

