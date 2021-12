Ex fidanzato di Miriana a cena con Nicola Pisu: “Gli do due dritte”, la “vendetta” dopo il GF Vip – FOTO (Di lunedì 6 dicembre 2021) “La vendetta è un piatto che va servito freddo” celebre frase per descrivere (ironicamente, specifichiamo) l’atteggiamento del buon Nicola Pisu nei confronti di Miriana Trevisan dopo il trattamento ricevuto al Grande Fratello Vip. La vendetta di Nicola Pisu dopo il GF Vip: a cena dall’ex di Miriana Trevisan Nicola Pisu è stato a cena in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Laè un piatto che va servito freddo” celebre frase per descrivere (ironicamente, specifichiamo) l’atteggiamento del buonnei confronti diTrevisanil trattamento ricevuto al Grande Fratello Vip. Ladiil GF Vip: adall’ex diTrevisanè stato ain... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

NunziaDePa : @Adorata8 @Frances18647641 La questione potrebbe anche essere lui fidanzato che dorme con una donna single dopo ave… - blogtivvu : Ex fidanzato di Miriana a cena con Nicola Pisu: “Gli do due dritte”, la “vendetta” dopo il GF Vip – FOTO - Camilla_Curt : @Steffy96554979 @sunsetl87942354 Veramente è miriana che appoggiava le parole di delia e ora si fa le coccole con B… - sunsetl87942354 : @infastiditowho @Una_di_noi No cara.. ti sei persa un passaggio.. MIRIANA lo sa che BIAGIO È FIDANZATO.. Ne parla… - sunsetl87942354 : @Una_di_noi @infastiditowho Ma Miriana Non è in grado di intendere e di volere? ma smettila. Anke gli altri concor… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Miriana Biagio prima del GF Vip voleva "smascherare" Miriana ma oggi cerca il flirt con lei Proprio Biagio , quando nella Casa c'era ancora Nicola Pisu , aveva condiviso sul suo profilo di Instagram degli scatti inediti che mostravano Miriana mentre baciava il suo ex fidanzato ma oggi ...

Grande Fratello Vip 6 ventiquattresima puntata: preferito e nominati Lei stessa in studio ha dichiarato che l'ormai ex fidanzato 'non si è comportato bene' e così si ... Giucas ha nominato Jessica; Patrizia ha nominato Giucas; Soleil ha nominato Miriana; Aldo ha ...

Veronica Ursida racconta com'è nata la storia con l’ex di Miriana Trevisan Isa e Chia L'intesa tra Biagio e Miriana Secondo la principessa qualora Biagio provi un reale interesse per Miriana, alla luce del complicato rapporto che ha con la sua fidanzata a causa della lontananza, non si farebbe troppi problemi a b ...

Pago escluso ancora una volta da Sanremo 2022: “Sono abituato alle porte in faccia” Dopo l’annuncio dei 22 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, Pago attraverso le sue Instagram story ha reso pubblica la sua ...

Proprio Biagio , quando nella Casa c'era ancora Nicola Pisu , aveva condiviso sul suo profilo di Instagram degli scatti inediti che mostravanomentre baciava il suo exma oggi ...Lei stessa in studio ha dichiarato che l'ormai ex'non si è comportato bene' e così si ... Giucas ha nominato Jessica; Patrizia ha nominato Giucas; Soleil ha nominato; Aldo ha ...Secondo la principessa qualora Biagio provi un reale interesse per Miriana, alla luce del complicato rapporto che ha con la sua fidanzata a causa della lontananza, non si farebbe troppi problemi a b ...Dopo l’annuncio dei 22 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, Pago attraverso le sue Instagram story ha reso pubblica la sua ...