Euro2028 | giorni decisivi per la candidatura Italia | il nodo è la capienza degli stadi

La Gazzetta dello Sport

Ormai non c'è più tanto tempo. Poco meno di quattro mesi. Il 23 marzo del 2022 è la scadenza per le 'comunicazioni di interesse' relative all'organizzazione dell'Europeo di calcio 2028. L'Italia ci ...Ormai non c'è più tanto tempo. Poco meno di quattro mesi. Il 23 marzo del 2022 è la scadenza per le 'comunicazioni di interesse' relative all'organizzazione dell'Europeo di calcio 2028. L'Italia ci ...