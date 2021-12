Euro, dite addio a queste banconote: ecco come saranno i nuovi biglietti (Di lunedì 6 dicembre 2021) dite addio alle banconote degli Euro come le avete sempre conosciute. La Banca centrale Europea, su input della presidente Christine Lagarde, successore di Mario Draghi all'Eurotower, ha deciso di rinnovare l'immagine cartacea delle banconote entro il 2024. "Dopo vent'anni – ha annunciato la Lagarde in persona – è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli Europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse". Nonostante gli impulsi di vari governi Europei a favorire i pagamenti elettronici e scoraggiare l'uso del contante per favorire da un lato gli utenti e la tracciabilità dei pagamenti e dall'altro scoraggiare l'evasione fiscale, i contanti restano la forma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)alledeglile avete sempre conosciute. La Banca centralepea, su input della presidente Christine Lagarde, successore di Mario Draghi all'tower, ha deciso di rinnovare l'immagine cartacea delleentro il 2024. "Dopo vent'anni – ha annunciato la Lagarde in persona – è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostrein modo che glipei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse". Nonostante gli impulsi di vari governipei a favorire i pagamenti elettronici e scoraggiare l'uso del contante per favorire da un lato gli utenti e la tracciabilità dei pagamenti e dall'altro scoraggiare l'evasione fiscale, i contanti restano la forma di ...

Banconote in euro, "addio nel 2024": quali tagli cambieranno, rivoluzione europea