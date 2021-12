Eni sottoscrive i Women Empowerment Principles delle Nazioni Unite

(Di lunedì 6 dicembre 2021) «L’uguaglianza di genere è fondamentale in considerazione del ruolo chiave della donna nello sviluppo umano di ogni gruppo sociale, dalla famiglia, alla comunità, all’impresa». Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi. L’azienda del settore energetico ha sottoscritto i(Wep), come parte del proprio impegno per promuovere l’uguaglianza di genere e l’femminile nel luogo di lavoro, nelle pratiche di business e nella società. L’adozione dei Wep rafforza l’approccio di Eni all’uguaglianza e all’di genere, che si basa sui principi fondamentali di non discriminazione, pari opportunità e inclusione, nonché sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. I regolamenti e la ...

