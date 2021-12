Encanto | vola al botteghino italiano e americano

(Di lunedì 6 dicembre 2021), ultimo dei Classici Disney, è nuovamente in testa al box office: il film, incassando 1.003.436 euro (comunque il 40% in meno rispetto allo scorso weekend) è stato il film più visto degli ultimi giorni nelle sale cinematografiche. Quanto ha incassatonelle sale americane? Senza rivali alla famusicale di Disney, che nel weekend, il post-Thanksgiving definito ‘tranquillo’ dagli analisti di Box Office Mojo, ha aggiunto ulteriori 12.7 milioni di dollari, arrivando dal 24 novembre ad un totale worldwide di oltre 116 milioni e tenendo stretta la prima posizione.: la trama Il film racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Encanto vola

Agenzia ANSA

Le location di "" in Colombia sono Bogotà, Cartagena de Indias, Barichara, Salento, Palenque ... Siin Messico per ripercorre le atmosfere di "Coco", film Disney e Pixar uscito nel 2017 e ...Grande balzo per Clifford " Il Grande Cane Rosso chein seconda posizione. Domenica vinta dache si porta a un totale di 3 ...E' uscito nelle sale cinematografiche il sessantesimo film prodotto dalla Disney: è "Encanto" e racconta la storia dei Madrigal, una famiglia che vive sulle montagne della Colombia, in un villaggio do ...Encanto vince nettamente la domenica con 435mila euro e chiude il weekend con 3 milioni di euro esatti, tutto sommato una performance non disprezzabile, visto il periodo, le alternative ed il numero d ...