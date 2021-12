Empoli-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 16a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Castellani. I toscani guidati dal tecnico Aurelio Andreazzoli si trovano, con 20 punti, al dodicesimo posto in classifica. Nel turno infrasettimanale é arrivato un pareggio in rimonta sul campo del Torino. Il tecnico romano conferma l’ormai collaudato 4-3-1-2. Rispetto alla scorsa partita si ha un cambio in attacco, con Cutrone al posto di Di Francesco. Inoltre torna Haas a centrocampo al posto di Bandinelli e Bajrami sulla trequarti. Ci sono anche tre cambi in difesa, con Tonelli, Viti e Parisi. I friulani di Luca Gotti si trovano al quattordicesimo posto con 16 punti all’attivo. Nel turno infrasettimanale è arrivato un pirotecnico pareggio contro la Lazio. Modulo 4-4-2 ...