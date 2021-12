Empoli Udinese 0-0 LIVE | è iniziato il match del Castellani

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio, ilvalido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3–1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, ...

Advertising

SkySport : Empoli-Udinese, risultato e tabellino LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #EmpoliUdinese #Empoli #Udinese - SimoNoveOtto : Il calcio della gente con Empoli Udinese lunedì alle 18.30 mi provoca vibrazioni - StatsfootDps06 : ???? #SerieA C'est parti Empoli 0-0 Udinese - rfutbol : Comienza Empoli - Udinese #Empoli #Udinese #SerieA - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Empoli [0] x [0] Udinese Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 16ª Rodada 1 minuto(s) Carlo Castellani… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Udinese

Oggi si chiude la 16esima giornata di Serie A conalle 18.30 , e Cagliari - Torino alle 20.45 . Dopo gli anticipi del sabato e i match della domenica in classifica il Milan guida con 38 punti, seguito dall' Inter a 37 e il Napoli a ...Sono state diramate poco fa le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 16° giornata di Serie A. Ecco le scelte di Andreazzoli e Gotti:(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; ...La squadra bianconera è pronta per il prossimo incontro di campionato. Non sarà un match semplice, però bisogna dare tutto e non farsi sopraffare dalla mancanza di risultati. Non a caso i giocatori ...Al Castellani va in scena il primo anticipo della settimana di Serie A, Empoli e Udinese si sfidano in casa dei primi. Andreazzoli schiera Cutrone dal primo minuto. Gotti risponde con un 4-4-2, suscet ...