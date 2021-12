Empoli, il pres. Corsi rivela: “De Laurentiis ha anticipato un top club europeo su Di Lorenzo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune parole ai microfoni di 1 Station Radio. Tra gli argomenti trattati, si è soffermato anche su Giovanni Di Lorenzo. Di seguito quanto evidenziato: “Di Lorenzo? Negli ultimi due mesi da noi ci aspettavamo sarebbe stato convocato in Nazionale, ma io ero convinto che questo sarebbe successo quando Giovanni avrebbe firmato con una squadra importante, e così è stato. Fu convocato appena approdato al Napoli. Di Lorenzo Napoli Su di lui c’erano anche Inter ed Atletico Madrid, ma De Laurentiis ha bruciato tutti sul tempo. Se avessi aspettato dieci giorni avrei incassato molto di più, vanno fatti i complimenti ad Aurelio”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilidente dell’Fabrizioha rilasciato alcune parole ai microfoni di 1 Station Radio. Tra gli argomenti trattati, si è soffermato anche su Giovanni Di. Di seguito quanto evidenziato: “Di? Negli ultimi due mesi da noi ci aspettavamo sarebbe stato convocato in Nazionale, ma io ero convinto che questo sarebbe successo quando Giovanni avrebbe firmato con una squadra importante, e così è stato. Fu convocato appena approdato al Napoli. DiNapoli Su di lui c’erano anche Inter ed Atletico Madrid, ma Deha bruciato tutti sul tempo. Se avessi aspettato dieci giorni avrei incassato molto di più, vanno fatti i complimenti ad Aurelio”.

