Empoli, Andreazzoli: «Crediamo in quello che facciamo. Meriti? Senza i giocatori…» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della vittoria della formazione toscana contro l’Udinese in rimonta Ai microfoni di DAZN, Aurelio Andreazzoli ha parlato dopo Empoli-Udinese. RIMONTA – «E’ diventata una costante, sappiamo di avere le energie per sitemare le gare in corso d’opera. Non è un caso, la nostra è stata una reazione non solo umorale. Dicevo al mio secondo che è un peccato smembrare la squadra che stava facendo un calcio fantastico e pure produttivo. Tanta roba questa gara». DISCORSO NELL’INTERVALLO – «Invitiamo i ragazzi a credere in quello che facciamo. Quando dimostriamo di essere in campo, facendo cose che godiamo nel fare, diventa tutto più semplice. Nel primo tempo non riuscivamo a essere rapidi, nel secondo tempo siamo migliorati in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato della vittoria della formazione toscana contro l’Udinese in rimonta Ai microfoni di DAZN, Aurelioha parlato dopo-Udinese. RIMONTA – «E’ diventata una costante, sappiamo di avere le energie per sitemare le gare in corso d’opera. Non è un caso, la nostra è stata una reazione non solo umorale. Dicevo al mio secondo che è un peccato smembrare la squadra che stava facendo un calcio fantastico e pure produttivo. Tanta roba questa gara». DISCORSO NELL’INTERVALLO – «Invitiamo i ragazzi a credere inche. Quando dimostriamo di essere in campo, facendo cose che godiamo nel fare, diventa tutto più semplice. Nel primo tempo non riuscivamo a essere rapidi, nel secondo tempo siamo migliorati in ...

Advertising

napolimagazine : EMPOLI - Andreazzoli: 'Reazione di grande qualità, la nostra partita è stata tanta roba' - apetrazzuolo : EMPOLI - Andreazzoli: 'Reazione di grande qualità, la nostra partita è stata tanta roba' - Fantacalcio : Empoli-Udinese, Andreazzoli: 'Bajrami un'arma in più. Ecco come sta Viti' - infoitsport : Empoli, Andreazzoli: 'Reazione di qualità, le rimonte non sono casuali. Bajrami sarà un'arma in più' - corradone91 : #Empoli a -2 da #Lazio e #Roma, in piena zona-#UECL. Lavoro pazzesco di #Andreazzoli. E ottimo avvio di stagione pe… -