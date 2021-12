Advertising

capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - sportli26181512 : Emergenza Spalletti, un ko dietro l’altro: otto assenti per #Napoli-Leicester!: Il tecnico azzurro alle prese con l… - sscalcionapoli1 : Ancora emergenza: altro infortunio e Spalletti ha sempre meno rotazioni - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta elogia Spalletti: il Napoli è stato costruito per giocare bene, anche nell'emergenza resta la qualità di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Spalletti

NAPOLI - Tanto poi prima o poi passera la nottata , però - e intanto - se "essere scaramantici è da ignoranti", è anche vero che "non esserlo porta male". Nella formazione chesi porta appresso, pensando un po' al Leicester e un pochino anche all' Empoli , ci sono otto uomini che languendo in infermeria, osservano immalinconiti l'orizzonte: pure stavolta, mentre l'...Il è falcidiato dagli infortuni ed è sempre più in. Stefano Pioli non perde soltanto Pellegri , costretto a uscire al 15' della sfida contro ... quello contro il Napoli di Luciano. ...Il Milan è falcidiato dagli infortuni ed è sempre più in emergenza. Stefano Pioli non perde soltanto Pellegri, costretto a uscire al 15’ della sfida contro ...Attacco decimato in Champions League: solo Krunic nel ruolo. Il portoghese rimedia una lesione al bicipite femorale, anche il Napoli è a rischio ...