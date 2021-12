(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nei giorni scorsi l’imprenditore torinese Paoloaveva annunciato di voler ricollocare alcuni lavoratori exnelle sueattraverso una norma che consente ai datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato lavoratori diper le quali sono aperti tavoli dial Mise. “Proprio in Piemonte ad agosto – commenta il responsabile degli Enti locali dellaSalvini Andrea Cane -, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva annunciato la sua volontà di studiare una direttiva chiara perre i contratti di sviluppo alle aree di. Per dare un segnale concreto affinché l’impegno da parte degli investitori che ricevono agevolazioni abbia una ricaduta diretta sulle zone e sui ...

Advertising

nuovasocieta : Embraco, Lega agli imprenditori: “Fate come Damilano, assumendo dalle aziende in crisi” -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco Lega

Nuova Società

Sull'onda emotiva di tali numeri e di casi clamorosi come quello di Whirlpool edi governi ... fatto approvare dal governo- M5S. Il capo secondo di tale decreto - legge (articoli da 5 a ...Sono gli operai della exdi Riva di Chieri (Torino) e della Acc Wanbao nel Bellunese, due ... Giorgetti: "Il Mef cambi la norma" Ambulanti e spiagge, lite tra Draghi e. Accordo sull'Rc auto ...Ancora una volta l'arcivescovo si schiera al fianco degli operai di Riva di Chieri: "Con l'utilizzo del Fondo Escrow si tutelano gli imprenditori, non chi resta senza lavoro" ...La notizia arriva nel pomeriggio: la curatela fallimentare di Ventures Production e Whirpool hanno chiesto il concordato preventivo «la proposta non è modificabile». Significa in sintesi che lo stabil ...