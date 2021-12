(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa “partita dei rifiuti” entra prepotentemente nella campagna elettorale per ledi Caserta previste per domenica prossima, 18 dicembre. Due giorni fa si è infatti dimesso Alessandro, presidente diSpa, la società della Provincia di Caserta che gestisce gli impianti dei rifiuti nel Casertano, come lo Stir di Santa Maria Capua Vetere, e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca,centrista alle, ha convocato l’assemblea con l’unico socio di, ovvero la Provincia – quindi sè stesso – per eleggere nuovo presidente e cda il 15 dicembre, tre giorni prima dalle. Una mossa che ildel PD alleAntonio ...

Advertising

anteprima24 : ** Elezioni Provinciali, si dimette Cioffi (Gisec): il candidato Mirra non ci sta ** - HalleyInformat1 : 18 dicembre 2021 – Verso le elezioni provinciali Unione Province d'Italia – 3 dicembre 2021 - TeleradioNews : Crisci (nella foto, liste pro Magliocca): ai sindaci moderati andranno tutte le presidenze degli enti strumentali.… - TeleradioNews : Caserta. Elezioni provinciali: ‘avviso di sfratto’ dall’Ente d’Ambito Rifiuti all’aspirante presidente Mirra - TeleradioNews : Caserta. Elezioni provinciali: 'avviso di sfratto' dall'Ente d'Ambito Rifiuti all'aspirante presidente Mirra… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Provinciali

BergamoNews

Se ne parla poco, ma il 18 dicembre prossimo si terranno quelle che un tempo erano le. A votare saranno i sindaci e i consigli comunali che devono scegliere da chi essere rappresentati nelle province o nelle città metropolitane, che pure un qualche peso hanno nella ......internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) in collaborazione con le sezioni...tale scelta all'entrata in carica del futuro governo della città che scaturirà dalledi ...PESARO - A poco più di un anno dalle elezioni regionali che hanno visto nelle Marche la vittoria, per certi aspetti storica, della coalizione di Francesco Acquaroli, il centrodestra ...La «partita dei rifiuti» entra prepotentemente nella campagna elettorale per le elezioni provinciali di Caserta previste per domenica prossima, 18 dicembre. Due giorni fa si ...