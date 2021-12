Elezioni nel 2022? L' 8 e il 9 maggio Leader al lavoro per preparare le liste

(Di lunedì 6 dicembre 2021) C'è una data da segnare in rosso sul calendario: domenica 8(e lunedì 9). Stando alle indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it in Parlamento - fonti tanto di Centrosinistra quanto di Centrodestra -, il primo weekend dipotrebbero tenersi lepolitiche anticipate. Ufficialmente tutti tranni Giorgia Meloni dichiarano di voler arrivare a fine... Segui su affaritaliani.it

Advertising

antiinfluencer1 : @vanabeau Il che è una doppia notizia. Primo: il leader dei 5Stelle per il momento tiene a “distanza” l’asse stret… - StefanoDeloren1 : RT @lauracesaretti1: “Ciurlare nel manico”: Elio, che si occupa di candidature dai primi anni della Repubblica, è stato anche presidente o… - LuvielEleonora : RT @enzoben43: Pensare di poter vincere le elezioni con la sola alleanza giallorossa, da orfani del Conte due,è pura utopia. La sola sx,sen… - _fiorucci : RT @J0k3r_Unlimited: @BerniniAM si tratta di VILI RICATTI di cittadini italiani che hanno dovuto cedere perché ricattati nel fondamento del… - J0k3r_Unlimited : @BerniniAM si tratta di VILI RICATTI di cittadini italiani che hanno dovuto cedere perché ricattati nel fondamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni nel

... quindi c'è il concreto rischio che possano convergere, magari insieme a tutto il centrodestra... Insomma, il campo largo a cui lavora il segretario dem in vista delle prossimeal momento è ...Il golpe era avvenuto il 1 febbraio di quest'anno, dopo che leavevano sancito la vittoria ... La figura di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace1991, è offuscata dal silenzio (quando ...Roma, 6 dic. "Io tre settimane fa ho chiamato Letta e, visto che a Roma centro ho preso circa il 32%, gli ho detto 'non facciamo una cosa all'ultimo che poi ogn ...Il leader del Movimento 5 Stelle sarebbe rientrato in corsa dopo i ragionamenti del Pd locale e .... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi anziché 9,99 Attiva Ora Tutti i con ...