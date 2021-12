Elezioni, Della Vedova: “Se Pd per Conte si chiude in alleanza solo con M5S” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Innanzitutto è una decisione -sempre che sempre che sia una decisione- in cui non siamo stati coinvolti. Quando ci fu l’elezione a suo tempo di Gentiloni nel collegio di Roma 1, avvenne con un apporto significativo di Più Europa. Se questa fosse la decisione”, la candidatura di Giuseppe Conte, “sarebbe la conferma che il Pd è totalmente disinteressato ad un’interlocuzione con l’area liberal democratica ed europeista”. Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, commenta così con l’Adnkronos la possibilità che Giuseppe Conte sia candidato, con il sostegno del Pd, alle suppletive di gennaio nel collegio di Roma 1. “E viceversa -aggiunge Della Vedova- vorrebbe dire che il Pd è interessato a stringere un rapporto sempre più stretto con i 5 Stelle che punti a far coincidere lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Innanzitutto è una decisione -sempre che sempre che sia una decisione- in cui non siamo stati coinvolti. Quando ci fu l’elezione a suo tempo di Gentiloni nel collegio di Roma 1, avvenne con un apporto significativo di Più Europa. Se questa fosse la decisione”, la candidatura di Giuseppe, “sarebbe la conferma che il Pd è totalmente disinteressato ad un’interlocuzione con l’area liberal democratica ed europeista”. Benedetto, segretario di Più Europa, commenta così con l’Adnkronos la possibilità che Giuseppesia candidato, con il sostegno del Pd, alle suppletive di gennaio nel collegio di Roma 1. “E viceversa -aggiunge- vorrebbe dire che il Pd è interessato a stringere un rapporto sempre più stretto con i 5 Stelle che punti a far coincidere lo ...

