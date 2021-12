Elezioni, Calenda pronto a sfidare Conte nel collegio Roma 1 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il leader di Azione, Carlo Calenda potrebbe decidere di candidarsi nel caso in cui l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovesse correre per le Elezioni suppletive per il collegio Roma 1 della Camera dei Deputati. Lo si apprende da fonti di Azione. Le stessi fonti rimandano al tweet dello stesso Calenda in cui l’ex ministro dello Sviluppo Economico scrive che “il Pd ed Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la prima lista con il 31%. Da settimane chiedo un confronto senza pregiudiziali. Nessuna risposta. Quello che gli interessa sono sempre e solo i 5S. Peccato”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il leader di Azione, Carlopotrebbe decidere di candidarsi nel caso in cui l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, dovesse correre per lesuppletive per il1 della Camera dei Deputati. Lo si apprende da fonti di Azione. Le stessi fonti rimandano al tweet dello stessoin cui l’ex ministro dello Sviluppo Economico scrive che “il Pd ed Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in undove noi siamo la prima lista con il 31%. Da settimane chiedo un confronto senza pregiudiziali. Nessuna risposta. Quello che gli interessa sono sempre e solo i 5S. Peccato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

