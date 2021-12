Elezioni: Calenda a Letta, 'prima di altra figuraccia come con Conte, sentiamoci' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io tre settimane fa ho chiamato Letta e, visto che a Roma centro ho preso circa il 32%, gli ho detto 'non facciamo una cosa all'ultimo che poi ognuno va solo'. Ha detto sì ma poi non l'ho più sentito. Poi sono usciti alcuni nomi, l'ho richiamato e gli ho detto 'parliamo' ma poi di nuovo non l'ho più sentito fino a che è uscito Conte. Allora, prima di combinare un altro macello facendosi dire di no da Conte, possiamo sentirci 5 minuti? Magari può essere utile per tutto il campo del centrosinistra". Così Carlo Calenda alla presentazione del libro di Marco Bentivogli sulle suppletive nel collegio Roma 1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io tre settimane fa ho chiamatoe, visto che a Roma centro ho preso circa il 32%, gli ho detto 'non facciamo una cosa all'ultimo che poi ognuno va solo'. Ha detto sì ma poi non l'ho più sentito. Poi sono usciti alcuni nomi, l'ho richiamato e gli ho detto 'parliamo' ma poi di nuovo non l'ho più sentito fino a che è uscito. Allora,di combinare un altro macello facendosi dire di no da, possiamo sentirci 5 minuti? Magari può essere utile per tutto il campo del centrosinistra". Così Carloalla presentazione del libro di Marco Bentivogli sulle suppletive nel collegio Roma 1.

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: Calenda a Letta, 'prima di altra figuraccia come con Conte, sentiamoci'... - TV7Benevento : Elezioni: Calenda, 'non ce l'ho Conte ma essenziale M5s non mettano più piede a Roma'... - TV7Benevento : **Elezioni: Calenda, 'Pd subalterno a M5S, ossessionato da tenerli in vita'**... - NicolaPalakk : Quindi #Conte, ex-premier forte nei sondaggi personali, con un partito al 15%, con partito di maggioranza relativa… - Massimo22185550 : RT @sandroz_it: Che smerdata per #ItaliaMorta, #Calenda e soci #Conte andrà in Parlamento come PDC alle prossime elezioni !!!! Lo dicono mi… -