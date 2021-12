Editoriali | Mentana e Maggioni fanno propaganda | non giornalismo - Ruben Razzante

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Con la campagna vaccinale, ilè diventato pedagogismo civile. Le voci dissenzienti sono state silenziate. Due importanti direttori, come(Tg di La7) e la(Tg1) dichiarano di non voler lasciare più spazio al contraddittorio. Ma è? Solo qualcuno si oppone, come Giletti.

Con la campagna vaccinale, il giornalismo è diventato pedagogismo civile. Le voci dissenzienti sono state silenziate. Due importanti direttori, come(Tg di La7) e la Maggioni (Tg1) dichiarano di non voler lasciare più spazio al contraddittorio. Ma è giornalismo? Solo qualcuno si oppone, come Giletti.'La cancel culture non esiste', dice chi la pratica, chiedendo il licenziamento di chiunque usi un linguaggio politicamente scorretto. Se ne parli, i fact checkers di Facebook ti censurano. Anche ...Intervistata su Repubblica, la neo direttrice del Tg1 Monica Maggioni disegna la nuova immagine del telegiornale. Il "longform" è l'obiettivo ...