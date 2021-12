“Ecco dove l’abbiamo già vista”. Amici 21, la ballerina Cosmary non è alle prime armi in tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ad ‘Amici 21’ è riuscita a guadagnarsi una maglia e quindi un posto nella scuola di Maria De Filippi la ballerina Cosmary. La ragazza è stata in grado di convincere pienamente il giudice della sfida tra lei e l’ex allieva del programma, Virginia. Lei è quindi piaciuta moltissimo all’ex maestro Garrison, che ha avuto un battibEcco con Alessandra Celentano. Quest’ultima apprezzava tantissimo Virginia e ha ritenuto non giusta la scelta dell’uomo, che non avrebbe dovuto prendere quella decisione. Tutti comunque hanno osservato attentamente Cosmary, che oltre ad essere brava e disciplinata è anche molto bella. E inoltre è venuto fuori che la giovane non è affatto alle primissime armi in televisione. Ha già collezionato diverse esperienze molto importanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ad ‘21’ è riuscita a guadagnarsi una maglia e quindi un posto nella scuola di Maria De Filippi la. La ragazza è stata in grado di convincere pienamente il giudice della sfida tra lei e l’ex allieva del programma, Virginia. Lei è quindi piaciuta moltissimo all’ex maestro Garrison, che ha avuto un battibcon Alessandra Celentano. Quest’ultima apprezzava tantissimo Virginia e ha ritenuto non giusta la scelta dell’uomo, che non avrebbe dovuto prendere quella decisione. Tutti comunque hanno osservato attentamente, che oltre ad essere brava e disciplinata è anche molto bella. E inoltre è venuto fuori che la giovane non è affattoprimissimein televisione. Ha già collezionato diverse esperienze molto importanti ...

