"È un gesto bellissimo". All together now, Michelle Hunziker ferma tutto e sale sul palco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Carola Campagna è una delle concorrenti della quarta edizione di "All together Now". Classe 1997, è nata vicino Monza ed è cresciuta a Triuggio e nonostante la giovane età quella nel talent di Mediaset è l'ultima di una serie di partecipazioni ai programmi tv. La giovane lombarda coltiva la passione per la musica da sempre e da anni prova a fare il salto per farsi apprezzare nel mondo della musica. Nel 2011, a soli 14 anni, ha vinto il concorso canoro La Bella & La Voce, ha vinto il Seguro Festival e dal 2013 al 2016 ha cantato all'evento Buon Compleanno Mimì in memoria della grande Mia Martini. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy e arriva terza con il team di J-Ax. Carola Campagna ha realizzato anche la colonna sonora del film Disney The Descendats con il brano Se Solo e canta Il cerchio della vita nella raccolta We love Disney.

