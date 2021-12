È il giorno del super Green pass | come si ottiene e a cosa serve? Tutte le risposte

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci siamo: oggi, lunedì 6 dicembre, entra in vigore il. Fino al 15 gennaio – anche in zona bianca – per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche si dovrà avere il“rafforzato”, che certifichi la vaccinazione o l’avvenuta guarigione. Chi ne possiede già uno, non deve scaricare nessuna nuova certificazione: sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. Un“base”, invece, sarà rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (48 ore). Ma con delle limitazioni.ottenere il? Chi finora si è basato sull’esito del tampone per ottenere il ...