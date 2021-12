“È gradita la camicia nera”, il giornalista Paolo Berizzi presenta il suo nuovo libro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. Il giornalista bergamasco Paolo Berizzi, noto inviato di Repubblica, sarà protagonista di un incontro alla Sala Mutuo Soccorso di Bergamo. L’appuntamento è giovedì 9 dicembre alle 18 nella sede di via Zambonate, 33. Presenterà il libro “È gradita la camicia nera – Verona, la città laboratorio dell’estrema destra tra l’Italia e l’Europa” (Rizzoli). Oltre all’autore interverranno il professor Tomaso Montanari e il giornalista Carlo Verdelli. L’iniziativa è organizzata da libreria ubik in collaborazione con Fondazione Gritti Minetti. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a bergamo@ubiklibri.it Nel cuore del ricco Nordest, Verona è il laboratorio italiano dell’estrema destra di potere. Qui ex skinhead e animatori di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. Ilbergamasco, noto inviato di Repubblica, sarà protagonista di un incontro alla Sala Mutuo Soccorso di Bergamo. L’appuntamento è giovedì 9 dicembre alle 18 nella sede di via Zambonate, 33. Presenterà il“Èla– Verona, la città laboratorio dell’estrema destra tra l’Italia e l’Europa” (Rizzoli). Oltre all’autore interverranno il professor Tomaso Montanari e ilCarlo Verdelli. L’iniziativa è organizzata da libreria ubik in collaborazione con Fondazione Gritti Minetti. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a bergamo@ubiklibri.it Nel cuore del ricco Nordest, Verona è il laboratorio italiano dell’estrema destra di potere. Qui ex skinhead e animatori di ...

