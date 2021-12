Dybala, il rinnovo può attendere: big alla finestra, c’è anche l’Inter (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora non è arrivato il rinnovo ufficiale per Paulo Dybala. Il talentuoso giocatore argentino dovrà aspettare: altre big d’Europa su di lui C’è ancora da aspettare per il prolungamento contrattuale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora non è arrivato ilufficiale per Paulo. Il talentuoso giocatore argentino dovrà aspettare: altre big d’Europa su di lui C’è ancora da aspettare per il prolungamento contrattuale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala: 'Il rinnovo può aspettare, la società ha altre cose da risolvere' - forumJuventus : Dybala post #JuveGenoa: 'Partita dominata. Rinnovo? Può aspettare, la società ha altre cose da risolvere' ??… - FiorinoLuca : Paulo Dybala ?? su @DAZN_IT “Rinnovo entro questo mese? La Juventus ora ha cose più importanti da ‘soluzionare’” - martaxing : RT @alei1004: A qualcuno che fa lo spiritoso è sfuggito che avere la Guardia di Finanza in sede da 10 giorni non solo blocca l’annuncio del… - Jack47122852 : La frase di #Dybala di ieri “Il rinnovo può aspettare, la società ha altre cose da risolvere” lo leggo in chiave po… -