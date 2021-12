Due ragazze stuprate sulla linea Milano - Varese, fermati i due aggressori (Di lunedì 6 dicembre 2021) fermati i responsabili delle due brutali aggressioni consumate venerdì sera ai danni di due ragazze di 22 anni che stavano tornando a casa su un treno Trenord Milano e Varese. Si tratta di un italiano ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021)i responsabili delle due brutali aggressioni consumate venerdì sera ai danni di duedi 22 anni che stavano tornando a casa su un treno Trenord. Si tratta di un italiano ...

