Dubai 2020, la lavorazione del corallo protagonista all’Expo (Di lunedì 6 dicembre 2021) La bellezza unisce le persone, creando il futuro. Nello spirito delle motivazioni di Expo 2020, il grande valore identitario distintivo della tradizione artistica e artigianale tipica della lavorazione del corallo e del cammeo di Torre del Greco porta il suo autorevole contributo a Dubai. L’Assocoral, l’associazione di rappresentanza degli operatori impegnati nella produzione e valorizzazione delle pregiate creazioni artistiche, sarà, in tal senso, protagonista fino all’11 Dicembre 2021 di una serie di eventi, con il supporto della Regione Campania, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Il percorso Lungo il suo percorso di valorizzazione e promozione, dopo le passate esperienze di Expo Shanghai 2010 ed Expo Milano 2015, anche l’ExpoDubai ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) La bellezza unisce le persone, creando il futuro. Nello spirito delle motivazioni di Expo, il grande valore identitario distintivo della tradizione artistica e artigianale tipica delladele del cammeo di Torre del Greco porta il suo autorevole contributo a. L’Assocoral, l’associazione di rappresentanza degli operatori impegnati nella produzione e valorizzazione delle pregiate creazioni artistiche, sarà, in tal senso,fino all’11 Dicembre 2021 di una serie di eventi, con il supporto della Regione Campania, al Padiglione Italia di Expo. Il percorso Lungo il suo percorso di valorizzazione e promozione, dopo le passate esperienze di Expo Shanghai 2010 ed Expo Milano 2015, anche l’Expo...

