Draghi smantella la Sala stampa di Palazzo Chigi in nome della sobrietà. Addio al Berlusconi style (Di lunedì 6 dicembre 2021) Draghi smantella la Sala stampa di Palazzo Chigi. Addio alle riproduzioni di colonne e capitelli corinzi. Via gli stucchi bianchi e gli specchi. Niente più fondale azzurro. Niente marmi pregiati e rubinetti a 'sfioramento' (con fotocellulla) nei bagni. La Sala stampa di Palazzo Chigi cambierà look. Con un 'colpo di calce' andrà definitivamente in soffitta il restyling firmato da Silvio Berlusconi. Iniziati questa estate, i lavori dovrebbe finire a febbraio. Si tratterebbe, assicurano, di opere rese necessarie per l'adeguamento alle vigenti normative antincendio e soprattutto a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di ...

