Dott. De Nicola sugli infortuni: “Lo staff medico non lavora più come prima. Il Napoli ha fatto bene a cacciarmi, vi spiego il motivo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli. Questo quanto riferito: “Ho letto che anche Leao e Correa stanno male, quindi non è una cosa che riguarda solo il Napoli. Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di prevenzione a 360 gradi, la ricerca scientifica, un lavoro molto complesso. Prevedeva tante situazioni, la prima era la collaborazione con elementi di ricerca scientifica importanti, a livello internazionale, la seconda cosa avere un’idea di ciò che succedeva a livello biomeccanico e perché c’era un infortunio. Gli infortuni di Milik e Ghoulam non siamo riusciti a prevenirli perché la rottura di certi elementi non abbiamo ancora capito ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alfonso De, exSSC. Questo quanto riferito: “Ho letto che anche Leao e Correa stanno male, quindi non è una cosa che riguarda solo il. Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di prevenzione a 360 gradi, la ricerca scientifica, un lavoro molto complesso. Prevedeva tante situazioni, laera la collaborazione con elementi di ricerca scientifica importanti, a livello internazionale, la seconda cosa avere un’idea di ciò che succedeva a livello biomeccanico e perché c’era uno. Glidi Milik e Ghoulam non siamo riusciti a prevenirli perché la rottura di certi elementi non abbiamo ancora capito ...

