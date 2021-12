Dopo l' arresto Ferrero presenta le dimissioni da presidente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dopo arresto

Nel pomeriggio, la Sampdoria ha diffuso una nota ufficiale sull'del presidente Massimo Ferrero, che si dimesso dalla carica di presidente della Samp: 'Con grande stupore si è appreso dell'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a ...1 Massimo Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria . A seguito dell'per reati societari e bancarotta, comunque non legati al club blucerchiato, l'imprenditore ha deciso di lasciare le cariche sociali per tutelare la Samp. Lo comunica la società genovese con ...Questo il comunicato ufficiale emesso poco fa dalla Sampdoria dopo l'arresto di Massimo Ferrero, presidente del club blucerchiato ...La Sampdoria ha reso noto che Massimo Fererro ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente del club blucerchiato ...