Dopo l' arresto Ferrero presenta le dimissioni da presidente della Sampdoria

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il comunicato della @sampdoria dopo l'arresto del presidente #Ferrero - amnestyitalia : Il 1° dicembre 1955, su un autobus di Montgomery, Rosa Parks si rifiutò di alzarsi da un posto riservato ai bianchi… - lapoelkann_ : Ieri è tornato ad allenarsi Eriksen dopo 173 giorni dall’arresto cardiaco in campo. È la notizia più bella per ogni… - ghinghero : RT @enrico1988stip1: La dirigenza della Juventus dopo l'arresto di #ferrero - Sevenpress : Sampdoria | Dopo arresto presidente Ferrero rassegna dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo arresto

Nel pomeriggio, la Sampdoria ha diffuso una nota ufficiale sull'del presidente Massimo Ferrero, che si dimesso dalla carica di presidente della Samp: 'Con grande stupore si è appreso dell'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a ...La decisione è stata annunciata dal club blucerchiato in un comunicato,l'dello stesso Ferrero per fatti non collegati alla gestione della Samp, "proprio per tutelare al meglio gli ...Il club blucerchiato ha diffuso una nota dopo la notizia dell'arresto del presidente Massimo Ferrero. La Sampdoria ha diffuso una nota ufficiale nel pomeriggio di lunedì, in cui comunica le dimissioni ...E' di questa mattina la notizia dell'arresto del patron della Sampdoria Massimo Ferrero condotto in carcere a Milano dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola per ...