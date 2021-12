Donnarumma: ‘Al PSG si sta benissimo, ho trovato un bellissimo ambiente’ (Di martedì 7 dicembre 2021) Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato del rapporto con Insigne e del suo ambientamento al Paris Saint Germain Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Gianluigi, ex portiere del Milan, ha parlato del rapporto con Insigne e del suo ambientamento al Paris Saint Germain

Advertising

Eurosport_IT : ?????? DONNARUMMA!!! ?????? Gigio Donnarumma vince il Premio Yachine, il trofeo riservato al miglior portiere!… - GoalItalia : #BallonDor, #Donnarumma vince il Premio Yashin: eletto come miglior portiere al mondo ?? - SkySport : ULTIM'ORA GIGIO DONNARUMMA VINCE IL TROFEO YASHIN Riconoscimento riservato al miglior portiere #SkySport #Donnarumma #TrofeoYashin - PianetaMilan : @gigiodonna1 : 'Al @PSG_inside si sta benissimo, ho trovato un bellissimo ambiente' #ACMilan #Milan #SempreMilan… - 777PARTENERS : RT @cmdotcom: #Donnarumma: 'Al #Psg si sta benissimo, non me lo aspettavo. L'#Italia mi manca. #Napoli? Non vedo l'ora di tornare' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma ‘Al Ibrahimovic: «La guerra, la morte di mio fratello, i furti da ragazzo: ho trasformato l’odio in un’arma» Corriere della Sera