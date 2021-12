Domani a Mansura terza udienza per Patrick Zaki. Potrebbe essere quella decisiva. Lo studente è in carcere da 22 mesi. Amnesty manifesterà in 50 città italiane (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si terrà Domani, a Mansura, l’udienza che Potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della vicenda giudiziaria di Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna, ormai al 668° giorno di prigionia in Egitto con l’accusa di “diffusione di notizie false”, derivante unicamente dall’esercizio della sua libertà di espressione e di ricerca (qui gli tutti articoli). Le attiviste e gli attivisti di Amnesty International manifesteranno a sostegno di Zaki in circa 50 città italiane, accompagnati da numerosi gruppi della società civile, rappresentanti di enti locali, giornaliste e giornalisti Rai e parlamentari, auspicando un esito positivo. Il CdR dell’Ufficio Stampa Rai esprime la solidarietà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si terrà, a, l’cherivelarsiper l’esito della vicenda giudiziaria di, lodell’università di Bologna, ormai al 668° giorno di prigionia in Egitto con l’accusa di “diffusione di notizie false”, derivante unicamente dall’esercizio della sua libertà di espressione e di ricerca (qui gli tutti articoli). Le attiviste e gli attivisti diInternational manifesteranno a sostegno diin circa 50, accompagnati da numerosi gruppi della società civile, rappresentanti di enti locali, giornaliste e giornalisti Rai e parlamentari, auspicando un esito positivo. Il CdR dell’Ufficio Stampa Rai esprime la solidarietà ...

