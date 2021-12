Dolce Marano 2021, i simboli del Natale in degustazione al Roof Garden della pasticceria Baiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri mattina presso il Roof Garden della Caffetteria pasticceria Baiano di Via Baracca a Marano, c’è stata la prima edizione di “Dolce Marano 2021”. Presentazione e degustazione dei prodotti artigianali della Tradizione Natalizia Partenopea. C’è stato un approfondimento sul ruolo della pasticceria tradizionale e artigianale delle feste legate al Natale Partenopeo. Una panoramica che porta l’arte dolciaria partenopea in tutto il mondo, così che i pasticcieri intervenuti si sono lasciati andare a nuovi slanci creativi. Infatti, la novità dell’iniziativa è stata lo Special Guest tra il Maestro Pasticciere Sossio Cimmino e l’emergente Renato Liccardo che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri mattina presso ilCaffetteriadi Via Baracca a, c’è stata la prima edizione di “”. Presentazione edei prodotti artigianaliTradizione Natalizia Partenopea. C’è stato un approfondimento sul ruolotradizionale e artigianale delle feste legate alPartenopeo. Una panoramica che porta l’arte dolciaria partenopea in tutto il mondo, così che i pasticcieri intervenuti si sono lasciati andare a nuovi slanci creativi. Infatti, la novità dell’iniziativa è stata lo Special Guest tra il Maestro Pasticciere Sossio Cimmino e l’emergente Renato Liccardo che ...

