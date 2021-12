Dl fiscale, il governo fa cassa sul volontariato. Barbaro: stangata per le associazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dl fiscale, fanno cassa pure sul volontariato: obbligo dell’Iva da gennaio. “Mentre a livello mondiale si ricorda l’importanza del volontariato nel corso della giornata internazionale, il settore del non profit è colpito duramente da un emendamento sugli adempimenti IVA. Ci auguriamo che il Parlamento intervenga prontamente correggendo quanto appena passato in Senato nel corso dei lavori per l’approvazione del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. La norma deve essere corretta assolutamente”. Queste le parole di Claudio Barbaro, Senatore di FdI e presidente di ASI (associazioni Sportive e Sociali Italiane). Dl fiscale, volontariato: Partita iva anche per attività non commerciali La norma in questione, che ora attende ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dl, fannopure sul: obbligo dell’Iva da gennaio. “Mentre a livello mondiale si ricorda l’importanza delnel corso della giornata internazionale, il settore del non profit è colpito duramente da un emendamento sugli adempimenti IVA. Ci auguriamo che il Parlamento intervenga prontamente correggendo quanto appena passato in Senato nel corso dei lavori per l’approvazione del Decretocollegato alla Legge di Bilancio 2022. La norma deve essere corretta assolutamente”. Queste le parole di Claudio, Senatore di FdI e presidente di ASI (Sportive e Sociali Italiane). Dl: Partita iva anche per attività non commerciali La norma in questione, che ora attende ...

