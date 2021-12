Distrazione ai flessori per Correa. Salterà il Real Madrid (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Inter ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante Joaquin Correa. Esami che hanno rivelato una Distrazione ai flessori per l’argentino. Il giocatore Salterà la gara contro il Real Madrid di domani sera. Questo il comunicato: “Joaquín Correa si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una Distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Inter ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante Joaquin. Esami che hanno rivelato unaaiper l’argentino. Il giocatorela gara contro ildi domani sera. Questo il comunicato: “Joaquínsi e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato unamuscolare aidella coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA INTER DISTRAZIONE MUSCOLARE AI FLESSORI DELLA COSCIA SINISTRA PER CORREA IL GIOCATORE VERRÀ VALUTATO DI N… - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER DISTRAZIONE MUSCOLARE AI FLESSORI DELLA COSCIA SINISTRA PER CORREA IL GIOCATORE VERRÀ VALUTATO DI NUOVO LA PR… - TuttoFanta : ??#INTER: per #Correa gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Nuove… - it_inter : Esami per #Correa, distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra - news24_inter : Il comunicato sull'infortunio di #Correa ?? -