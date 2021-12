Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Diretta Grande Fratello Vip 6, per il venticinquesimo appuntamento nuovi chiarimenti e inedite sorprese. Ecco i dettagli Diretta Grande Fratello Vip 6, il venticinquesimo appuntamento del Grande Fratello Vip riserva ai vipponi inedite sorprese e nuovi chiarimenti tra i concorrenti. Chi abbandonerà la Casa tra Patrizia, Lulù e Jessica? Un inizio scoppiattante! Il conduttore Alfonso Signorini mostra ai gieffini le immagini del party che i vipponi hanno vissuto ed organizzato dentro la Casa. Signorini afferma: “Siete una bella carica di energia”. Leggi anche –> striscia la notizia jose mourinho si aggiudica il terzo tapiro doro L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)Vip 6, per il venticinquesimo appuntamento nuovi chiarimenti e inedite sorprese. Ecco i dettagliVip 6, il venticinquesimo appuntamento delVip riserva ai vipponi inedite sorprese e nuovi chiarimenti tra i concorrenti. Chi abbandonerà la Casa tra Patrizia, Lulù e Jessica? Un inizio scoppiattante! Il conduttore Alfonso Signorini mostra ai gieffini le immagini del party che i vipponi hanno vissuto ed organizzato dentro la Casa. Signorini afferma: “Siete una bella carica di energia”. Leggi anche –> striscia la notizia jose mourinho si aggiudica il terzo tapiro doro L'articolo 361magazine.

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di Grande Fratello è con noi la pazzesca Clarissa Salassié! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per… - GrandeFratello : A grande richiesta tornano... i tutorial di ballo di Ainett! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Confindustria : Sta per iniziare #Connext, la 2a edizione del nostro grande incontro di partenariato industriale. Vi aspettiamo ogg… - Malkaland : Appena finita la diretta di @VinCantiello su #Instagram. E niente.. Gioca, canta e si diverte. Canta ed incanta! Se… - 361_magazine : -