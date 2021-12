Dimissioni Ferrero: decisa la nuova guida della Sampdoria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo le Dimissioni di Massimo Ferrero, la gestione del club è affidata ad Alberto Bosco, direttore operativo della Sampdoria Novità dopo l’arresto di Massimo Ferrero e le sue conseguenti Dimissioni. Secondo quanto riportato da sampnews24.com, infatti, la guida della Sampdoria sarebbe affidata momentaneamente ad Alberto Bosco. In mattinata, lo stesso Bosco ha radunato i dipendenti della società blucerchiata, rassicurandoli sulla solidità e continuità dell’azienda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo ledi Massimo, la gestione del club è affidata ad Alberto Bosco, direttore operativoNovità dopo l’arresto di Massimoe le sue conseguenti. Secondo quanto riportato da sampnews24.com, infatti, lasarebbe affidata momentaneamente ad Alberto Bosco. In mattinata, lo stesso Bosco ha radunato i dipendentisocietà blucerchiata, rassicurandoli sulla solidità e continuità dell’azienda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

