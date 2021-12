Digitale terrestre, nuovi canali e cambio numerazioni: le novità (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lentamente, ma non troppo, molti canali stanno migrando al nuovo Digitale terrestre e cambiano numerazione. I canali interessati Il Digitale terrestre si sta facendo sempre più spazio nell’interesse dei cittadini. In parte per il bonus Tv, che permette di acquistare un apparecchio televisivo con un 20% di sconto. Questo ha fatto schizzare al rialzo l’acquisto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lentamente, ma non troppo, moltistanno migrando al nuovoe cambiano numerazione. Iinteressati Ilsi sta facendo sempre più spazio nell’interesse dei cittadini. In parte per il bonus Tv, che permette di acquistare un apparecchio televisivo con un 20% di sconto. Questo ha fatto schizzare al rialzo l’acquisto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Talk Talk-It's My Life La musica anni 80 solo su - CosenzaChannel : Appuntamento sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC T… - radiokemonia : Stai ascoltando: Visage-Fade To Grey La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Chic-Good Times La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Eric Carmen-I Wanna Hear It From Your Lips (Jellybean Mix) La musica anni 80 solo su… -