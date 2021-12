Detenzione e spaccio di stupefacenti: si salva il pluripregiudicato Sergio Altivalle (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta stamattina l’udienza a carico di Sergio Altivalle imputato di Detenzione e spaccio di sostanza stupefacente con recidiva reiterata specifica, difeso dagli avvocati Vittorio L. Fucci ed Antonella Mazzone. Come si ricorderà l’Altivalle fu sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, seguito poi dalla Detenzione inframuraria per un aggravamento a seguito di evasione, misura poi sostituita a seguito di istanza dei difensori nella sola misura di obbligo di presentazione alla P.G. Il P.M. Giulio Barbato aveva chiesto la condanna ad anni 2 di reclusione. All’esito dell’udienza il Giudice per l’udienza preliminare Gelsomina Palmieri, accogliendo la tesi dell’ avvocato Vittorio L. Fucci e Antonella Mazzone, ha ritenuto applicabile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta stamattina l’udienza a carico diimputato didi sostanza stupefacente con recidiva reiterata specifica, difeso dagli avvocati Vittorio L. Fucci ed Antonella Mazzone. Come si ricorderà l’fu sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, seguito poi dallainframuraria per un aggravamento a seguito di evasione, misura poi sostituita a seguito di istanza dei difensori nella sola misura di obbligo di presentazione alla P.G. Il P.M. Giulio Barbato aveva chiesto la condanna ad anni 2 di reclusione. All’esito dell’udienza il Giudice per l’udienza preliminare Gelsomina Palmieri, accogliendo la tesi dell’ avvocato Vittorio L. Fucci e Antonella Mazzone, ha ritenuto applicabile ...

