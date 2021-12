Dentro la terapia intensiva a Udine, i medici: "Dobbiamo gestire l'aggressività dei parenti dei malati" (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'80% dei letti del reparto malattie infettive dell'ospedale di Udine è occupato da persone non vaccinate. 'Abbiamo 19 posti e nelle ultime settimane sono sempre stati pieni' racconta a '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'80% dei letti del reparto malattie infettive dell'ospedale diè occupato da persone non vaccinate. 'Abbiamo 19 posti e nelle ultime settimane sono sempre stati pieni' racconta a '...

Advertising

vincenzoderiso1 : RT @ilburch: No Vax: 'Non mi vaccino perché non so cosa c'è dentro e non mi fido'. Poi si ammalano e finiscono in terapia intensiva. Nella… - v_m_a_x_i_m_o : NoVax: 'il Vaccino non lo faccio perché non so cosa c'è dentro' Medicinali per terapia ricoveri Covid: - domusbyMotor : RT @ilburch: No Vax: 'Non mi vaccino perché non so cosa c'è dentro e non mi fido'. Poi si ammalano e finiscono in terapia intensiva. Nella… - VSciannimanico : RT @ilburch: No Vax: 'Non mi vaccino perché non so cosa c'è dentro e non mi fido'. Poi si ammalano e finiscono in terapia intensiva. Nella… - antoniocrisci06 : RT @ilburch: No Vax: 'Non mi vaccino perché non so cosa c'è dentro e non mi fido'. Poi si ammalano e finiscono in terapia intensiva. Nella… -