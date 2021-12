Demetrio Volcic, una vita oltrecortina. Spiato dal Kgb (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Rai, il Kgb e un nome in codice: Vicolo Volcic, una vita intera a raccontare l’Est La Stampa, pagina 29, di Cesare Martinetti. Nome in codice “Vicolo”, numero di protocollo 2313. Così lo avevano battezzato e classificato i servizi segreti cecoslovacchi. Un soprannome misterioso, forse soltanto un anagramma zoppo di Volcic, che però gli rimase appiccicato anche nel suo passaggio a Mosca, sotto la diretta osservazione del Kgb. Cosa ci fosse dentro il suo dossier, Volcic non riuscì mai a scoprirlo quando dopo il ‘91 rivolse una candida richiesta a tutti i Paesi ex comunisti nei quali aveva lavorato: «Egregi signori, voi ora siete democratici e vantate la trasparenza dei vostri servizi. Sono un giornalista che ha speso una vita all’Est, sareste molto gentili a raccontarmi che cosa pensavate di me». A ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Rai, il Kgb e un nome in codice: Vicolo, unaintera a raccontare l’Est La Stampa, pagina 29, di Cesare Martinetti. Nome in codice “Vicolo”, numero di protocollo 2313. Così lo avevano battezzato e classificato i servizi segreti cecoslovacchi. Un soprannome misterioso, forse soltanto un anagramma zoppo di, che però gli rimase appiccicato anche nel suo passaggio a Mosca, sotto la diretta osservazione del Kgb. Cosa ci fosse dentro il suo dossier,non riuscì mai a scoprirlo quando dopo il ‘91 rivolse una candida richiesta a tutti i Paesi ex comunisti nei quali aveva lavorato: «Egregi signori, voi ora siete democratici e vantate la trasparenza dei vostri servizi. Sono un giornalista che ha speso unaall’Est, sareste molto gentili a raccontarmi che cosa pensavate di me». A ...

Advertising

GassmanGassmann : Scompare Demetrio Volcic, grande inviato del tg oltre la cortina di ferro sovietica. Un giornalismo sobrio, che man… - RaiCultura : Addio a Demetrio Volcic, storico corrispondente da Mosca. Aveva appena compiuto 90 anni. - RaiNews : Storico inviato Rai oltre la cortina di ferro, per molti anni corrispondente da Mosca - GuernseyJuliet : RT @pojetti: La Rai ricorda Demetrio Volcic, per noi “Dimitri”. Non ha detto che, da direttore del Tg1, dovette andare via sbattendo la por… - CGalezzi : RT @jacopo_iacoboni: Bel ritratto di Demetrio Volcic scritto da Cesare Martinetti su ?@LaStampa?. Fenomenale la frase finale di Volcic htt… -